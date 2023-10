Amok-Alarm an Gesamtschule Bochum-Mitte: Der Stand der Dinge

Direkt zum Schulbeginn nach den Herbstferien ist die Polizei am Montag (16.10.) zum Großeinsatz an der Feldsieper Straße/Ecke Hofsteder Straße in Bochum ausgerückt.

Großeinsatz der Polizei an Schulkomplex in Bochum-Mitte

Bochum. Die Polizei hat am Montag zwei Bochumer Schulen wegen eines Amokalarms geräumt. Wer ist für den Fehlalarm verantwortlich? Es laufen Ermittlungen.

Nach dem Amok-Alarm an einem Schulkomplex an der Feldsieper Straße/Ecke Hofsteder Straße in Bochum am Montag hat die Kriminalpolizei mit den Ermittlungen begonnen. Im Mittelpunkt steht dabei zwei Fragen: Wer ist für den Böllerwurf verantwortlich und wie ist es danach zur Auslösung des Alarms gekommen?

Beim Wurf des Böllers gebe es nach ersten Erkenntnissen der Polizei mehrere Schüler, die in Frage kommen könnten. Die Angaben dazu seien bisher widersprüchlich. „Wir stehen ganz am Anfang der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Jens Artschwager am Dienstag. Bisher gebe es nicht den einen oder die eine Tatverdächtige.

Zudem müsse geklärt werden, wie es nach dem Knall, den der Böllerwurf ausgelöst hat, zu dem Amokalarm gekommen ist, in Folge dessen zahlreiche Einsatzkräfte der Polizei zur Schule eilten.

Direkt zum Schulbeginn nach den Herbstferien hatte es am Montagvormittag (16. Oktober) einen Großeinsatz an dem Schulkomplex gegeben, den sich die Gesamtschule Bochum-Mitte und die Feldsieper Grundschule teilen. Gegen Mittag wurde aber Entwarnung gegeben. Der Einsatz wurde nach und nach zurückgefahren.

„Nach ersten Erkenntnissen war ein Böllerwurf auf dem Schulgelände Auslöser des Einsatzes, den die Polizei zunächst als Verdacht einer Amoklage bewertete“, teilte eine Polizeisprecherin am Mittag mit.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte auf dem Bochumer Schulgelände

Bochumer Schule geräumt - Hinweise auf Gefahrenlage nicht bestätigt Bochumer Schule geräumt - Hinweise auf Gefahrenlage nicht bestätigt Alarm an der Gesamtschule Bochum Mitte Foto: ANC-NEWS / ANC-News

In den Stunden zuvor gab es aber große Aufregung und Unsicherheit. „Aufgrund einer Gefahrenlage ist die Polizei aktuell mit starken Kräften an der Gesamtschule Bochum-Mitte vor Ort. Wir klären die Situation. Bitte meiden sie den Bereich großräumig“, meldete die Polizei um 10.39 Uhr. Zuvor waren Beamte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) mit schweren Waffen auf dem Gelände erschienen. Sogar ein gepanzertes Polizeifahrzeug fuhr zur Schule, die großräumig abgesperrt wurde.

Es soll einen verdächtigen Knall auf dem Bochumer Schulgelände gegeben haben

Auch ein gepanzertes Polizeifahrzeug fuhr zum Einsatzort in Bochum. Foto: ANC-NEWS

Der Schulkomplex mitsamt den Klassenräumen wurde vom SEK durchsucht. Verdächtige Gegenstände wurden aber nicht gefunden. Gegen 11 Uhr erklärte eine Sprecherin der Dortmunder Polizei, die den Einsatz leitete, dass „aktuell keine Gefahr“ bestehe. Nach WAZ-Informationen war zunächst von einem verdächtigen Knall die Rede, weshalb Lehrkräfte den Alarm ausgelöst hatten. Im Laufe des Einsatzes war dann unter Schülerinnen und Schüler sowie Eltern von der Zündung eines Böllers die Rede.

Bochumer Polizei befragte Schülerinnen und Schüler zu dem Geschehen

Nach der ersten Pause war sowohl die Gesamtschule als auch die im Gebäude untergebrachte Grundschule komplett geräumt worden. Einige Schülerinnen und Schüler wurden während des Einsatzes im Gebäude einer benachbarten Firma untergebracht. Dort wurden sie von der Polizei vernommen.

Zahlreiche Eltern warteten an den Absperrungen auf ihre Kinder, um sie abzuholen. Rund um die Schulen kam es zu starken Verkehrsbehinderungen.

Der Unterricht wurde am Montag nicht wieder aufgenommen. Verletzt wurde niemand.

Wer den Böller gezündet hat, wird jetzt von der Bochumer Polizei ermittelt. Zumindest bis zum Montagnachmittag gab es aber noch keinen Verdächtigen oder gar Beschuldigten.

