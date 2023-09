Allergien Ambrosia breitet sich aus – was Allergiker wissen müssen

Bochum. Durch den Klimawandel breitet sich die hochallergene Ambrosia-Pflanze aus, warnt die AOK. Nachgefragt: Wie groß ist die Gefahr in Bochum?

Die AOK warnt vor der allergenen Ambrosia-Pflanze, auch Beifuß-Ambrosie genannt, in Bochum. Durch den Klimawandel werde die Verbreitung der „Ambrosia artemisiifolia“ in Europa begünstigt. Auch in Bochum sei sie bereits angekommen, mahnt die Krankenkasse.

Die dadurch länger andauernde und stärkere Pollenbelastung könne in den kommenden Jahren zum Problem für Allergiker werden. Die Pollen seien fünfmal allergener als die von Gräsern. AOK-Serviceregionsleiter Jörg Kock warnt: „Schon minimale Pollenkonzentrationen dieser Pflanze können allergische Reaktionen wie Bindehautreizungen, Heuschnupfen oder allergisches Asthma auslösen“. Dann komme es zu trockenem Husten, Atemnot und einer verringerten Belastbarkeit. Eine laufende Nase und juckende Augen seien typische Symptome, mit denen sich Allergiker rumschlagen müssen.

Unscheinbar, aber nicht harmlos: Das Wachstum wird durch den Klimawandel begünstigt, die Ambrosia ist wärmeliebend. Foto: christening / AOK / hfr

Ambrosia in Bochum: Bislang nur kleine Vorkommen

Die Biologische Station Östliches Ruhrgebiet beobachtet nach eigenen Angaben in Bochum bisher nur relativ kleine Vorkommen der Ambrosia. Diese verschwänden nach ein paar Jahren wieder. An der Stiepeler Straße im Süden der Stadt habe es ein etwas größeres Vorkommen gegeben, das jedoch durch wuchskräftigere Pflanzen aus einer Brachfläche verdrängt worden sei.

Anders als die AOK hält die Biologische Station die Ambrosia-Pflanze für ähnlich problematisch wie andere Pflanzen, deren Pollen sich über den Wind verbreiten. „Da kommt es auf Menge und Konzentration an“, sagt Biologe Richard Köhler. Wenige Pflanzen wie derzeit in Bochum seien erst einmal kein Problem. Jedoch könne der Wind „auch jetzt schon Pollenwolken mit Luftmassen aus dem Süden zu uns tragen, wodurch Allergiker gefährdet sind“, erklärt er.

Wer Ambrosia-Pflanzen entdeckt, soll sie melden

Einig sind sich AOK und der Experte der Biologischen Station mit Blick auf mögliche Hautreaktionen: Die Ambrosia sei giftig, verursache aber nur relativ harmlose Hautreaktionen wie Rötungen. „Probleme dadurch sind bei uns nicht zu erwarten“, sagt Richard Köhler.

Um die Ausbreitung der Pflanze zu verhindern, werden Bürgerinnen und Bürger gebeten, Funde der Ambrosia zu melden. Dies ist unter anderem beim Grünflächenamt der Stadt und bei einer Meldestelle des Landesamts für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) möglich.

