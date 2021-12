Am Nikolaustag: Bochumerin (83) mit üblem Trick abgezockt

Bochum. Mit einem dreisten Trick haben Betrüger eine 83-jährige Frau aus Bochum-Langendreer abgezockt. Unglaublich, wie abgebrüht die Betrüger vorgehen.

Eine Seniorin (83) aus Bochum-Langendreer ist Opfer von Trickbetrügern geworden. Mit einer perfiden Lügengeschichte erlangten die Täter an ihr Geld. Ausgerechnet am Nikolaustag (Montag, 6. Dezember) erhielt die 83-Jährige gegen 11 Uhr einen Telefonanruf, bei dem sich ein Mann als angeblicher Bankmitarbeiter vorstellte.

Dieser gaukelte der Seniorin vor, dass jemand illegal an ihre Kontodaten gekommen sei, und das Konto nun zur Vorsicht gesperrt worden sei. Gegen 12.30 Uhr erhielt die Bochumerin einen weiteren Anruf – nun gab sich ein Unbekannter als Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft aus. Er erzählte der Seniorin, dass man den vermeintlichen Tätern nun eine Falle stellen wolle.

Bargeld im Briefumschlag vor die Tür gelegt

Deshalb forderte der Anrufer sie auf, ihr Bargeld in einem Briefumschlag vor die Wohnungstür zu legen. So wolle man die „Kriminellen“ bei der Tatausführung ertappen. Die Frau aus Bochum kam der Aufforderung nach. Die „wahren“ Betrüger erbeuteten eine vierstellige Bargeldsumme. Laut der Bochumerin haben beide Anrufer einwandfrei deutsch gesprochen, aber einen leichten Akzent in der Stimme gehabt. In beiden Fällen waren die Anrufer männlich.

Polizei bittet um Hinweise und warnt

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen, der sich im Bereich Sonnenleite/Baroper Straße ereignete? Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/ 909-4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise. Die Polizei hat ein umfangreiches Info-Dossier im Netz zusammengestellt.

