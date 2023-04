Verbrechen Am helllichten Tag: Bochumerin (86) mit Messer überfallen

Bochum. Zwei Menschen aus Bochum sind in Höntrop und der Innenstadt ausgeraubt worden. Die Täter setzten ein Messer ein und schlugen zu.

Eine 86-jährige Bochumerin ist in Bochum-Höntropmit einem Messer überfallen und leicht verletzt worden.

Die Frau war laut Polizei am Samstag (1.4.) gegen 16 Uhr zu Fuß auf einem Weg zwischen der Otto-Hahn-Straße und der Straße In der Hönnebecke unterwegs, als sich ihr der Täter in den Weg stellte und sie mit seinem Messer bedrohte. Trotz Gegenwehr entriss er der Seniorin die Handtasche und flüchtete unerkannt.

Ein durch die Hilferufe aufgeschreckter Anwohner alarmierte die Polizei und kümmerte sich bis zu deren Eintreffen um das Opfer.

Täterbeschreibung: schlanke Gestalt, ca. 1,80 Meter groß, Nike-Kapuzenpulli, Nike-Jogginghose, grauer Mundschutz, akzentfreies Deutsch.

Fußgänger aus Bochum auf der Kortumstraße niedergeschlagen und ausgeraubt

Ein zweiter Raub ereignete sich in der Nacht zu Sonntag (1./2.) in der Bochumer Innenstadt. Der 28-jährige Bochumer war laut Polizei gegen 1.30 Uhr zu Fuß auf der nördlichen Kortumstraße unterwegs, als er zwischen dem Nordring und der dortigen Bahnunterführung (Richtung Stadtpark) von zwei Männern angegriffen wurde. Ihm wurde Reizgas ins Gesicht gesprüht, außerdem erhielt er Schläge und ging zu Boden. Die Räuber erbeuteten seine Geldbörse und sein Handy und verschwanden.

Beide sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und „südeuropäisches Aussehen“ haben. Einer ist ca. 1,80 Meter groß, hat einen Kinnbart, schwarze Haare und trug eine weiße Daunenjacke. Der zweite Täter ist mit ca. 1,70 Meter etwas kleiner.

In beiden Fällen bittet die Kriminalwache unter 0234 909 4441 um Hinweise.

