Alter Kanal in Bochum ist marode: Es drohen Tagesbrüche

Bochum-Wiemelhausen. Die Stadt Bochum will den Kanal Am Schußholz zeitnah erneuern. Dort drohen Tagesbrüche. 580.000 Euro werden außerplanmäßig bereitgestellt.

Der Kanal Am Schußholz weist starke bauliche Mängel auf; es drohen laut Stadtverwaltung Bochum Tagesbrüche – eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner. Deshalb soll der Hauptausschuss am 26. April außerplanmäßig 580.000 Euro bereitstellen, um den Mischwasserkanal kurzfristig erneuern zu können, so das Amt für Finanzsteuerung.

Kanal ist an vielen Stellen schwer geschädigt

Der Kanal Am Schußholz 1 bis 16 stammt aus dem Jahr 1858 ist hydraulisch überlastet. Die Betonsubstanz zeigt einen besonders hohen Abnutzungsgrad sowie ausgeprägte Korrosionsschädigungen auf. Hinzu kommen bauliche Schädigungen der Haltungen wie stark poröse, durchwurzelte und fehlende Rohrwandungen mit Hohlräumen – der Boden ist bereits sichtbar – sowie verschobene Verbindungen. Das erforderliche statische Rohr- und Bodensystem ist somit nicht mehr gewährleistet.

Erneuerung soll noch in diesem Jahr erfolgen

Die Sanierung soll zeitnah erfolgen. Die Fachverwaltung betont: „Es handelt sich hier um eine latente Gefahr. Ein Verschieben der dringend notwendigen Erneuerung des Mischwasserkanals würde die Gefahr von Tagesbrüchen weiter intensivieren. Sollte es zu Tagesbrüchen kommen, wird das Eintreten unweigerlich zu weiteren Schäden führen. Die Vielzahl und Ausprägung der vorgefundenen baulichen Schäden machen eine Erneuerung des Kanals in diesem Jahr zwingend erforderlich.“ Auch aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht seitens der Stadt Bochum sei eine Verschiebung der Maßnahme nicht möglich.

Weiterhin entstehen jährliche Folgekosten für die Unterhaltung in Höhe von drei Prozent der Bausumme und betragen rund 17.400 Euro. Diese werden über das Budget des Tiefbauamtes gedeckt.

