Corona macht erfinderisch – auch die Stadtteilfreunde in Bochum - Altenbochum . Als sich aufgrund des Teil-Lockdowns abzeichnete, dass „ Altenbochum glüht “, die alljährliche Stadtteil-Feier zum ersten Advent, ausfallen muss, wurde umgedacht und nach einer Alternative gesucht. Diese ist nun gefunden. In den Blickpunkt rückt dabei einmal mehr der Freigrafendamm .

Die Allee im Herzen Altenbochums wird von den Stadtteilfreunden ja schon einmal im Jahr – Anfang Juli – für das große Stadtteil-Frühstück genutzt . Auch diese Veranstaltung fiel diesmal der Corona-Pandemie und all ihren gesellschaftlichen Einschränkungen zum Opfer. Wie jetzt auch „Altenbochum glüht“. Alternativ wollen die Stadtteilfreunde auf dem Freigrafendamm für Weihnachtsstimmung sorgen.

Die Strecke zwischen Wittener Straße und Hauptfriedhof wird zur Weihnachtsallee . Zu den bestehenden Bäumen werden sich viele Tannen gesellen, „mit denen wir weihnachtliches Flair in den Stadtteil zaubern wollen“, verrät Vicky Weber, die Vorsitzende der Stadtteilfreunde. Die Bäume werden natürlich auch beleuchtet. Eigens dafür wurden Solarlichterketten besorgt.

Altenbochumer Kinder dürfen sich gerne beteiligen

Am kommenden Samstag, 28. November, werden die Tannenbäume aufgestellt. „Dann wäre eigentlich ,Altenbochum glüht’ gewesen“, sagt Vicky Weber . Passend dazu hängen inzwischen auch schon die vielen Herrenhuther Sterne an vielen Stellen im Stadtteil – aus Sicht der Stadtteilfreunde die perfekte Ergänzung zur neuen Aktion.

Wenn diese Weihnachtsallee im Stadtteil gut ankommt, können sich die Macher gut vorstellen, sie zur Dauereinrichtung im Advent zu machen . Kinder, die Lust haben, die nur mit den Lichterketten behängten Tannen zu schmücken, dürfen dies gerne tun, sagt Vicky Weber. Ein Angebot, das sich auch an die Kindergärten und Schulen im Stadtteil richtet.

Da zur Weihnachtszeit auch die passende Musik gehört, gibt es am nächsten Wochenende ein musikalisches Begleitprogramm zur Weihnachtsallee . Das Posaunentrio Buccinate, das sonst immer bei „Altenbochum glüht“ für die passende Stimmung sorgt, wird am Samstag, 5. Dezember, an vier Orten in Altenbochum musizieren: im Haus am Glockengarten (15 Uhr), im Buchenhof (15:45 Uhr), im St.-Anna-Stift (16.30 Uhr) und schließlich an der evangelischen Kirche (ca. 17-18 Uhr).

Hinter den Stadtteilfreunden Altenbochum verbirgt sich die frühere Werbegemeinschaft. Unter neuem Namen ging man vor vier Jahren mit dem Ziel an den Start, das Zusammenleben im Stadtteil noch freundlicher und schöner zu gestalten und die Netzwerke untereinander und zu allen Altenbochumern zu pflegen und zu fördern.