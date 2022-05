Eine 30-jährige Bochumerin ist mit ihrem Fahrrad in die Straßenbahnschienen geraten. Dabei stürzte die Frau und kam verletzt ins Krankenhaus.

Polizei Alleinunfall in Bochum: 30-Jährige verletzt im Krankenhaus

Bei einem Alleinunfall in Bochum-Langendreer am Freitagnachmittag, 6. Mai, ist eine Radfahrerin verletzt worden. Sie war in die Straßenbahnschienen geraten, teilt die Polizei mit.

Bochumerin nach Sturz mit dem Fahrrad im Krankenhaus

Gegen 14 Uhr fuhr eine 30-jährige Bochumerin mit ihrem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Bahnhof entlang, als sie auf Höhe der Einmündung zur Stockumer Straße nach bisherigem Kenntnisstand mit dem Vorderrad in die Schienen der Straßenbahn geriet. Die Frau stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagenteam brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

