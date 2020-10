Alle Wertstoffhöfe in Bochum bleiben am Freitag geschlossen

Keinen Dienst machen die Mitarbeiter der USB-Wertstoffhöhfe am Freitag, 2. Oktober. Alle Wertstoffhöfe in Bochum bleiben an diesem Tag geschlossen.

Wegen des Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden die Wertstoffhöfe des Umweltservice Bochum (USB) am Freitag (2.) geschlossen bleiben. Sie öffnen nach Auskunft des Unternehmens erst wieder am Montag (5.). Am Samstag (3.) ist durch den Feiertag „Tag der deutschen Einheit“ ebenfalls geschlossen.

Die vereinbarten Termine zur Anlieferungen von Abfällen mit Sprintern, Transportern oder Anhängern können nicht stattfinden. Der USB werde allen gemeldeten Anlieferern zeitnah einen neuen Termin anbieten. Betroffene können sich an die Servicenummer 0800 3336288 wenden.

Die Restmüll-, Papier-, Bio- und Wertstofftonnen werden wie gewohnt geleert. Da auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung zum Streik aufgerufen sind, kann es zu Einschränkungen bei der Erreichbarkeit kommen, so der USB.

