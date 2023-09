Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer nach Pkw-Kollision verletzt

Bochum. Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer ist nach einem Unfall in Bochum verletzt ins Hospital gebracht worden. Die Polizei sucht einen Autofahrer.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist in Bochum-Ehrenfeld ist ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer des Autos.

Nach Polizeiangaben gab der 21-Jährige, ein Hannoveraner, an, am frühen Freitagmorgen zwischen 2.30 und 3 Uhr vom Bermuda-Dreieck kommend in Richtung Springorumallee gefahren zu sein. Im Bereich der Königsallee habe er eine große Hauptstraße überqueren wollen. Dabei habe es eine Kollision mit einem Pkw gegeben. Aus welcher Richtung das Fahrzeug kam und in welche es wegfuhr, konnte er nicht sagen.

Verletzter Scooter-Fahrer kann weder die genau Unfallzeit noch den Unfallort benennen

Der 21-Jährige stürzte. Mit einem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Er war alkoholisiert. Den Beamten sagte er, dass der Fahrer des Autos einfach weitergefahren sei. Es soll ein Skoda sein. Vermutlich ereignete sich der Unfall auf der Königsallee im ungefähren Bereich der Wilhelm-Stumpf-Straße/Christstraße/Hugo-Schultz-Straße.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: 0234 909 5206.

