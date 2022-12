Festnahme Alkohol: Essener (41) randaliert am Hauptbahnhof Bochum

Bochum/ Essen. Am Hauptbahnhof Bochum hat ein betrunkener Essener randaliert. Die Bundespolizei erteilte ihm einen Platzverweis, den der 41-Jährige ignorierte.

Die Bundespolizei hat am Bochumer Hauptbahnhof einen betrunkenen Mann festgenommen. Der 41-Jährige aus Essen hatte am Donnerstagnachmittag Reisende belästigt, gibt die Bundespolizeiinspektion Dortmund an.

Randale: Bundespolizei nimmt betrunkenen Essener am Hauptbahnhof Bochum fest

„Gegen 15.45 Uhr informierte die Feuerwehr Bochum die Bundespolizei am Hauptbahnhof über einen Mann, der Angaben von Reisenden zufolge, Gefahr laufe in den Gleisbereich zu fallen“, so die Bundespolizei. Daraufhin näherte sich die Polizei dem 41-Jährigen im U-Bahnbereich. Der „offensichtlich Betrunkene“ habe sofort aggressiv reagiert, woraufhin die Bundespolizei ihm für den Bahnhof einen Platzverweis erteilte.

„Der Essener signalisierte den Einsatzkräften jedoch, dass er deren Anweisungen nicht Folge leisten werde und wollte abermals, diesmal gewaltsam, in den Hauptbahnhof gelangen“, teilt die Bundespolizei mit, die den Betrunkenen daraufhin festnahm. Auf der Polizeiwache ermittelten die Beamten bei dem Essener ein Alkoholwert von 1,7 Promille. „Bei einer Durchsuchung stellten sie zudem fest, dass er verschiedenste Arten von Drogen mit sich führte.“

Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde der Mann in Polizeigewahrsam gebracht, gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

