Kyra (links) und Zelal helfen einer Realschülerin beim Alterssimulationsanzug. Eine der Aktionen beim Schnuppertag am Alice-Salomon-Berufskolleg in Bochum.

Alice-Salomon-Berufskolleg Alice-Salomon-Berufskolleg Bochum: Einblick in Schulalltag

Bochum. Gesundheit, Erziehung und Sport: Beim Schnuppertag des Alice-Salomon-Berufkollegs Bochum boten Schülerinnen und Schüler zahlreiche Aktionen.

Sich mit dem Mikroskop vertraut machen, psychologische Experimente durchführen oder einen Alterssimulationsanzug tragen: Schülerinnen und Schüler des Alice-Salomon-Berufskollegs (ASBK) in Bochum haben am Schnuppertag mit zahlreichen Aktionen und Vorträgen junge Besucher der Klasse zehn aus Realschulen begrüßt. Ziel war es, einen ersten Einblick in das Bildungsangebot der Abitur- und Fachabiturklassen zu liefern.

Im Bereich Gesundheit konnten die Gäste unter Anleitung von ASBK-Schülern beispielsweise Gehörschnecken genauer unter die Lupe nehmen. Sie durften sich aber auch beim Rollstuhlparcours ausprobieren und erleben, wie es ist, mit einer Eintrübung der Sehfähigkeit Hindernisse zu umfahren. Die Schülerinnen Kyra und Zelal halfen, einen Alterssimulationsanzug anzulegen. Der bietet die Möglichkeit, typische Einschränkungen älterer Menschen, wie beispielsweise Gelenkversteifung oder eine Einschränkung des Koordinationsvermögens, auch für Jüngere erlebbar zu machen.

Im Rollstuhl ging es für eine Schülerin durch den Parcours. Foto: Alice-Salomon-Berufskolleg / Bochum

Alice-Salomon-Berufskolleg gibt Einblick in Schulalltag

Die Abiturklasse Sport hingegen forderte körperlichen Einsatz: Sie bot an vier Stationen Übungseinheiten zum Kraft- und Koordinationstraining an sowie Street Ball und Mini-Fußball. Im Bereich Erziehung ging es dann rund um das Kind.

Weitere Informationen zum Bildungsangebot gibt es hier: www.alice-salomon-berufskolleg.de

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum