Alarm am Abend: Einbruch in Opel-Autohaus in Bochum

Bochum-Langendreer. Zu einem Einbruch kam es am Wochenende in einem Autohaus in Bochum-Langendreer. Die Alarmanlage von Opel Pieper leistete dabei wohl ganze Arbeit.

Richtig laut wurde es am Samstagabend an der Hauptstraße in Bochum-Langendreer in Richtung Am Neggenborn: Im Autohaus Opel Pieper war die Alarmanlage losgegangen – und das nicht ohne Grund. Die Polizei vermeldet dort einen Einbruch, zu dem sich auch der Opel-Geschäftsführer zu Wort meldet.

Er wolle die Nachbarschaft sensibilisieren und darüber aufklären, was passiert ist, sagt Björn Harmening im Gespräch mit der WAZ. Denn der Alarm, der zur Tagesschauzeit ausgelöst worden sei, dürfte auch in der Nachbarschaft zu hören gewesen sein, ist er sicher. Auf jeden Fall war dieser so laut, dass der Radau den oder die Täter in die Flucht geschlagen hat.

Er sei gerade auf der Autobahn gewesen, als um 20.11 Uhr sein Handy klingelte und ihn darüber informierte, dass im Autohaus der Alarm ausgelöst worden sei. „51 Minuten später war ich in Langendreer und habe nachgesehen“, berichtet Harmening. Die Polizei habe er bis dahin nicht informiert gehabt. „In meinen 18 Jahren bei Opel Pieper hatte ich bisher nur Fehlalarme.“ Da habe er erstmal abwarten wollen.

Diesmal aber war es anders, da habe er sofort gesehen, „dass die Schiebetür zum Servicebereich aufgehebelt worden war und auch weiter hinten ein Fenster offen stand“. Weiter wagte sich Björn Harmening erst kurz darauf im Beisein der gerufenen Polizei vor. „Die kam mit fünf, sechs Beamten und auch einem Spürhund.“

Gestohlen worden sei auf den ersten Blick nichts. Harmening hält das Vorgehen für dilettantisch und geht von Beschaffungskriminalität aus. Die Polizei Bochum habe auch sehr viele Fingerabdrücke am Tatort gefunden, erzählt er.

Nach zwei Stunden sei der Spuk vorüber gewesen. Ein ungutes Gefühl bleibe aber, so Harmening. „So etwas ist bei uns ja noch nie passiert. Bislang haben wir quasi im Tal der Seligen gelebt.“ Die Alarmanlage („wir haben überall Bewegungsmelder“) habe er sofort am Abend wieder scharf gestellt. Und beim nächsten Mal, sagt er, „werde ich dann auch sofort die Polizei rufen“.

Deren Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0234 909 -8205 oder -4441 (Kriminalwache) an das Kriminalkommissariat 32 zu wenden.

