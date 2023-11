Aktion gegen Einbruch: Polizei Bochum kontrolliert 296 Autos

In alllen drei Städten des Bochumer Polizeibezirks wurden Autos und Autoinsassen überprüft (Symbolbi.

Bochum. Bei einer Schwerpunktaktion gegen Wohnungseinbruch hat die Bochumer Polizei 371 Personen kontrolliert. Acht Haftbefehle wurden vollstreckt.

Wegen aktuell steigender Fallzahlen bei den Wohnungseinbrüchen hat die Polizei am Dienstag in Bochum, Herne und Witten eine Schwerpunktkontrolle auf den Straßen gestartet. „Mit einem hohen Kräfteansatz wurde der Kontrolldruck auf Tätergruppen erhöht, um weitere Erkenntnisse zu Straftätern, genutzten Fahrzeugen und Absatzmärkten für Diebesgut zu gewinnen“, so die Polizei.

Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 296 Fahrzeuge und 371 Menschen. Dabei wurden acht noch offene Haftbefehle vollstreckt, die wegen verschiedener Straftaten verhängt worden waren. In einem Fall muss eine Person nun für zwei Jahre in Haft. Darüber hinaus wurde ein Verdächtiger wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen.

Die dunkle Jahreszeit ist Hochsaison für Einbrecher

Außerdem wurden acht Strafanzeigen unter anderem wegen Drogendelikten, Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Weiterhin wurden 47 Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen gefertigt.

Einbrecher, so die Polizei, steigen zu jeder Tageszeit ein. Häufig geschieht es tagsüber, wenn die Bewohner das Haus oder die Wohnung „mal eben“ verlassen und dabei Fenster gekippt lassen oder Haustüren nur zuziehen, nicht verriegeln. In den Wintermonaten machen sich Einbrecher zudem die früh einbrechende Dunkelheit zunutze.

