Akafö in Bochum hat neues Mehrwegsystem: So funktioniert es

An den Hochschulen und der Ruhr-Universität in Bochum kommt Mehrweggeschirr künftig häufiger zum Einsatz. Das teilt das Akafö mit.

Bochum. Geld sparen und die Umwelt schützen: Das Akafö in Bochum führt schrittweise Mehrweggeschirr ein. Wer mitmacht und was Studierende wissen sollten.

Das Akademische Förderungswerk (Akafö) in Bochum führt ein neues Mehrwegsystem ein. Dabei wird den Gästen der Restaurants und Cafés der Akafö nun Mehrweggeschirr zur Verfügung gestellt. Das geschieht in Kooperation mit dem Unternehmen Relevo. Los geht es mit der Hochschule Bochum, wo die Gäste in der Mensa und der BO-Lounge Becher für 15 Cent und Schüsseln für 30 Cent ausleihen können. Andere Standorte in Bochum sollen schrittweise folgen.

Unkompliziert und schnell können die Artikel ausgeliehen werden, so das Akafö. Die Gäste müssen einmalig die Relevo-App herunterladen und erhalten die Speisen und Getränke dann auf Nachfrage im Mehrweggeschirr. Anschließend scannen sie den QR-Code auf dem Behältnis mit der App ab und zeigen an der Kasse die Bestätigung vor. Zusätzlich haben Gäste die Möglichkeit, ihr eigenes Mehrweggeschirr mitzubringen und befüllen zu lassen.

Das leere Mehrweggeschirr kann innerhalb von 14 Tagen in allen teilnehmenden Einrichtungen sowie in Partnerrestaurants zurückgegeben werden. Die Vorteile sind laut Akafö, dass für die Gäste keine Anschaffungskosten von eigenem Geschirr entstehen. Vor allem aber, dass sie durch die Nutzung von Mehrweggeschirr einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten würden.

