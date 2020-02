UCI-Mitarbeiter kämpft um sein Leben: Spendenaufruf

Im UCI-Kino im Bochumer Ruhrpark sorgt man sich um einen langjährigen Mitarbeiter, der in Marokko lebensbedrohlich erkrankt ist.

Bochum. Ein Bochumer UCI-Mitarbeiter kämpft in Marokko um sein Leben. Wie Sie dem 61-Jährigen mit einer Spende helfen können, finden Sie hier.

Abderrahim Kharkhour - den alle nur Ait nennen und der im Bochumer UCI-Kino arbeitet - kämpft in Marokko um sein Leben. Im Juli 2019 reiste der 61-Jährige in seine Heimat und kehrte nicht wieder zurück, da er an einem schweren Leberleiden leidet.

Freunde des Marokkaners haben nun die Tuisa-Stiftung mit Sitz in Gelsenkirchen eingeschaltet, um den Rücktransport aus Agadir zu finanzieren.

Eine sofortige Behandlung für eine mögliche Lebertransplantation im Essener Universitätsklinikum sei bereits gesichert, sagte der Stiftungsvorsitzende Abdeslam El Ghoulbzouri. Für einen Ambulanzflug sei mit den bisher gespendeten 17.500 Euro noch nicht genug Geld zusammengekommen.