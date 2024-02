Ein Airbnb-Ferienhaus in Wattenscheid. Immer mehr Häuser und Wohnungen in Bochum werden über Airbnb angeboten.

Bochum Zentrale Lage, schick eingerichtet, günstig: In Bochum gibt‘s immer mehr Wohnungen, die als Airbnb vermietet werden. Das ärgert den Mieterverein.

Die zunehmende Zahl an Wohnungen in Bochum, die über die Internet-Plattform Airbnb an Reisende vermietet werden, freut Touristen und Geschäftsreisende. Der Mieterverein dagegen zeigt sich besorgt. Dort spricht man von einer Steigerung von 300 Prozent im Vergleich mit der Vor-Corona-Zeit. Insgesamt gebe es rund 300 Wohnungen.

„Wir sehen es äußerst kritisch, wenn ein Vermieter eine Mietwohnung nicht mehr dauerhaft vermietet, sondern nur noch über Airbnb als Ferienwohnung anbietet. Denn dadurch wird die Wohnung dem ‚normalen‘ Wohnungsmarkt entzogen. Das können wir uns angesichts der angespannten Lage auf dem Bochumer Wohnungsmarkt nicht leisten“, sagt Mieterverein-Sprecher Aichard Hoffmann.

Mieterverein warnt: Airbnb-Vermietung muss erlaubt werden

Die Größe des Problems in Bochum sei nicht vergleichbar mit Städten wie Köln oder Düsseldorf, nehme aber zu. Kein Problem sei es aus Sicht des Mietervereins, wenn ein Mieter seine Wohnung kurzfristig unter-vermietet, weil er selber etwa im Ausland ist. „Das ist ja der eigentliche Gründungszweck von Airbnb“, sagt Aichard Hoffmann. Aber Achtung: Voraussetzung sei immer, dass eine Genehmigung des Vermieters zur Untervermietung vorliegt. „Andernfalls riskiert der Mieter eine fristlose Kündigung.“

Aus Sicht der Stadt ist ein „diverses Angebot an Unterkünften für die touristische Attraktivität“ wichtig. Allerdings sieht auch die Stadtverwaltung für Bochum einen angespannten Wohnungsmarkt, zudem würden weniger Neubau-Projekte gestartet. „Die weit überwiegende Mehrheit der rund 200.000 Wohnungen muss auch weiterhin dem Wohnen dienen“, sagt Stadtsprecher Peter van Dyk.

