Feuerwehr Älteres Ehepaar bei Hausbrand in Bochum-Hordel verletzt

Bochum-Hordel. In Hordel ist am Samstagnachmittag eine Doppelhaushälfte in Brand geraten. Die beiden Bewohner mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Bochum-Hordel hat ein älteres Ehepaar am Samstagnachmittag eine Rauchvergiftung erlitten und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Um kurz vor 17 Uhr hatten die Leitstelle unzählige Anrufe zu dem Brand in der Hauptflözstraße erreicht. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus mehreren Fenstern.

Die beiden Bewohner, ein älteres Ehepaar, hatten sich bereits in den Garten geflüchtet, konnten diesen aber nicht eigenständig verlassen. Sie wurden über einen Gartenzaun gerettet und zunächst vom Rettungsdienst versorgt, ehe sie ins Krankenhaus gebracht wurden.

Feuerwehr konnte Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern

Der Brand, der in der Küche ausgebrochen war, hatte sich bereits auf mehrere Räume im Erdgeschoss ausgedehnt und drohte auf das gesamte Gebäude überzugreifen. Das konnte die Feuerwehr verhindern: Nach etwa 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Über eine Drehleiter wurden Teile der Dachpfannen entfernt, um eine Brandausbreitung auf die Dachkonstruktion auszuschließen.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich bis in den frühen Abend hin. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Löscheinheiten Günnigfeld und Heide im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Mehr Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.