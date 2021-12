ADFC Bochum startet Adventstour mit Weihnachts-Kleidung

Bochum. Zu einer 25 Kilometer langen Radtour am 3. Advent lädt der ADFC Bochum ein. Ziel ist die Halde Pluto in Wanne. Auch Kinder können mitfahren.

Der ADFC Bochum lädt am Sonntag (12.) zu einer gemütlichen Advents-Radtour ein. Treffpunkt ist um 13:30 Uhr an der Glocke am Rathaus.

Die familienfreundliche Tour (25 km) führt zur Halde Pluto in Wanne mit guter Aussicht über die Region. Über das erste fertiggestellte Teilstück des Radschnellwegs RS 1 an der Oberen Stahlindustrie geht es in den Westpark und über die Erzbahntrasse zur Halde Pluto.

Bei der Bochumer Radtour gilt die 2G-Regel

Jeder sollte Verpflegung mitbringen. Gefahren wird in einem gemäßigten Tempo, um auch Kindern das Mitfahren zu ermöglichen. „Ein weihnachtliches Outfit wie gerne gesehen“, so der ADFC. Für die Teilnahme gilt die 2G-Regel.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum