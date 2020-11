Eine „Abschlepporgie“ am Springerplatz kritisiert Ratsmitglied Jens Lücking (UWG: Freie Bürger) auf seiner Facebook-Seite – und erntet dafür viel Lob, aber auch jede Menge Kontra. Auf über 100 Kommentare bringt es sein Post mittlerweile. Mit einer solchen Welle an Reaktionen hat der Politiker nicht gerechnet: „Klar ist auch viel Polemik dabei“, sagt er. „Aber wenn auf diese Weise eine Diskussion in Gang kommt, finde ich das erstmal gut.“

Was war geschehen? Jens Lücking , der in der Nähe des Springerplatzes wohnt, beobachtete dort vor wenigen Tagen, wie zwei Pkw aus Essen und Oberhausen abgeschleppt wurden. „Kein Auto stand verkehrsbehindernd, lediglich auf einer nicht gekennzeichneten Fläche“, schreibt Lücking auf Facebook – und fügt süffisant an: „Die Damen vom Amt saßen eng nebeneinander ohne Mundschutz in der Sonne und schauten sich das Abschleppmanöver an.“ Weiter schreibt er: „Da stecken unsere Ordnungskräfte also zu Coronazeiten.“

Ratsmitglied Jens Lücking (UWG: Freie Bürger) Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Facebook-Post stößt auf Lob und Kritik

Die Reaktionen lassen nicht lang auf sich warten: „Populistische Stimmungsmache, mal wieder von der UWG“, schreibt einer. „Die Parkplatzsituation ist dort aber auch echt blöd“, so eine andere. „Verkehrsrüpel müssen eben weg und abgeschleppt werden, richtig so“, meint ein Dritter.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Auch Lücking selber diskutiert fleißig mit: „Der Sinn dieser Abschleppaktion hat mich schon sehr verwundert“, meint er auf Nachfrage. „Wenn man dafür ein Knöllchen bekommt, geht das völlig in Ordnung. Aber deswegen gleich abgeschleppt zu werden, obwohl niemand behindert wurde, halte ich für falsch.“

Dies allerdings gleich mit Corona und dem Kontrollieren der Maskenpflicht in einen Topf zu werfen, sei etwas überspitzt formuliert, gibt er zu. „Natürlich sind das verschiedene Dinge.“ Gestört habe ihn allerdings, wie wenig die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung in der Öffentlichkeit auf das Einhalten des Abstands achten: „Schließlich haben sie eine Vorbildfunktion.“

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier .