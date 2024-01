Abschied und Anfang: Das ist neu bei der WAZ Bochum

Bochum Nach mehr als 40 Jahren bei der WAZ hat der stellvertretende Lokalchef aufgehört. Wer ihm nachfolgt und welches neue Gesicht es im Team gibt.

Das noch immer junge Jahr 2024 hat der WAZ-Lokalredaktion Bochum einige Neuerungen gebracht. Zuerst hieß es Abschied nehmen: Michael Weeke (61) hat mit dem Jahreswechsel seinen Hut genommen und sich nach mehr als 40 Jahren journalistischer Karriere in den passiven Teil der Altersteilzeit verabschiedet. 1980 erschien sein erster Artikel, seit 1994 arbeitete Michael Weeke in der Lokalredaktion Bochum, zuletzt mehr als zehn Jahre als stellvertretender Redaktionsleiter.

Michael Weeke arbeitete seit 1980 für die WAZ, seit 1994 in der Lokalredaktion Bochum. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Wie kaum ein anderer kannte sich Michael Weeke – intern „Mike“ genannt – nicht nur in der Kommunalpolitik Bochums aus, sondern auch in der Historie der WAZ. Die Beilage, die zum 75. Bestehen der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung im Frühjahr 2023 erschien, hat der gebürtige Essener und Wahl-Wattenscheider maßgeblich mitgestaltet.

Die stellvertretende Redaktionsleitung hat zum 1. Januar 2024 Sarah Kähler übernommen. Die 41-Jährige arbeitet seit Februar 2023 in der Lokalredaktion Bochum, zuvor war sie zunächst Reporterin bei der NRZ und seit 2011 Redakteurin im Digital-Team der FUNKE-Mediengruppe in Essen. Sarah Kähler ist Bochumerin, lebt hier mit ihrer Familie und genießt es, nach vielen Jahren in Essen nun aus und in ihrer Heimatstadt zu berichten.

Sarah Kähler ist seit Februar 2023 Teil der Lokalredaktion Bochum. Seit Januar 2024 ist sie stellvertretende Redaktionsleiterin. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Und dann gilt es auch noch ein neues Gesicht in der Lokalredaktion zu begrüßen: Lara Wantia verstärkt das Bochumer Team seit Januar als Reporterin. Die 27-Jährige hat Wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund studiert und arbeitet aktuell nebenberuflich noch an ihrer Masterarbeit im Fach European Culture and Economy an der Ruhr-Uni Bochum. Erste journalistische Schritte machte Wantia als freie Mitarbeiterin bei der Münsterland-Zeitung in Ahaus, volontierte bei der Main-Post. Jetzt freut sie sich darauf, Bochum und seine Menschen kennenzulernen.

Seit Januar 2024 verstärkt Lara Wantia das Team der Lokalredaktion Bochum als Reporterin. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

