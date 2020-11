ABC-Aktion Bochum: Buchgeschenk für Bochumer Erstklässler

Bochum. Alle Erstklässler in Bochum bekommen ein Buch für Leseanfänger geschenkt. Ziel der Stadt: Ein kostenloser Zugang zu Büchern und anderen Medien.

In der Stadtbücherei Bochum findet im Schuljahr 2020/21 bereits zum 14. Mal die ABC-Aktion statt. Alle Kinder der ersten Klassen der Grund- und Förderschulen in Bochum – rund 3000 Kinder – erhalten dabei ein attraktives Buch für Leseanfänger als Geschenk und Informationen für die Eltern. Die sonst üblichen Besuche in den Büchereien mit Lesungen und einer spielerischen Einführung in die Büchereibenutzung können in diesem Jahr allerdings coronabedingt vorerst nicht stattfinden.

Den Anfang der diesjährigen ABC-Aktion hat die Klasse 1e der Feldsieper Grundschule (Teilstandort Fahrendeller Straße) mit ihrem Lehrer Dominik Driessen gemacht, der die Bücher stellvertretend in der Zentralbücherei übernahm. Die Buchhandlung Janssen unterstützt die Stadtbücherei bei Auswahl und Besorgung des Buchgeschenks. Durch ihr Engagement ist es möglich, ein hochwertiges Kinderbuch zu einem günstigen Preis einzukaufen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Bochumer Kinder sollen kostenlosen Zugang zu Büchern bekommen

Mit der Aktion soll allen Kindern – unabhängig von sozialem Hintergrund und familiärem Umfeld – genau zu dem Zeitpunkt, an dem das schulische Lesenlernen beginnt, der kostenlose Zugang zu Büchern und anderen Medien ermöglicht und Lesefreude und Lesemotivation vermittelt werden.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.