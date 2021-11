Verkehrsunfall Abbiegeunfall in Bochum: Zwei Verletzte und lange Sperrung

Bochum. Zwei Autofahrer sind bei einem Abbiegeunfall in Bochum-Linden verletzt worden. Die Wuppertaler Straße wurde stundenlang gesperrt.

- Ein Verkehrsunfall im Bereich Wuppertaler Straße/Kolkmannskamp in Bochum-Linden hat am Montag (29.) den Verkehr beeinträchtigt.

Laut Polizei fuhr gegen 6.30 Uhr ein 63-jähriger Hattinger mit seinem Auto auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattinger Straße. In Höhe der Straße Kolkmannskamp wollte er nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Auto eines 40-jährigen Bochumers, der auf der Wuppertaler Straße in Richtung Hattingen fuhr.

Autofahrern wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht

Beide wurde leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Wuppertaler Straße und die Straße Kolkmannskamp bis 10 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat ermittelt.

