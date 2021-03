Wird in beiden Richtungen jeweils eine Nacht voll gesperrt: Die A448 bzw. Nordhausenring in Bochum.

Autobahn Westfalen A448/Nordhausenring in Bochum wird nachts voll gesperrt

Bochum. Die A448 in Bochum wird in beiden Richtungen jeweils eine Nacht lang voll gesperrt. Die Fahrbahn muss repariert werden.

Wegen Reparaturarbeiten auf der Fahrbahn der A448 bzw. dem Nordhausenring in Bochum stehen zwei nächtliche Vollsperrungen zwischen der Anschlussstelle Wiemelhausen/Königsallee und dem Opelring.

In der Nacht von Donnerstag (25.3.) zu Freitag (26.3.) wird die Strecke von 20 bis 6 Uhr in Fahrtrichtung Witten voll gesperrt. Entsprechend sind auch die Auffahrten Wiemelhausen und Universitätsstraße in dieser Richtung gesperrt, teilt Autobahn Westfalen mit.

Autobahn Westfalen richtet in Bochum Umleitungen ein

Eine Umleitung ist eingerichtet. Sie führt mit dem Roten Punkt über die Königsallee bis zur Wasserstraße und von dort zum Opelring.

Von Freitag (26.3.) zu Samstag (27.3.) wird die Autobahn dann von 20 bis 6 Uhr in Fahrtrichtung Essen voll gesperrt. Auch hier führt die Umleitung über die Wasserstraße, vom Opelring kommend, und dann über die Königsallee bei Wiemelhausen auf die A448.