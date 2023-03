A448: Nächtliche Vollsperrung bei Bochum-Wiemelhausen

Bochum-Wiemelhausen. Erneut gibt es Baumaßnahmen auf der A448 in Bochum. Auf Höhe Bochum-Wiemelhausen wird die Strecke in Richtung Witten zeitweise gesperrt.

Auf Autofahrerinnen und Autofahrer kommt in der nächsten Woche eine nächtliche Vollsperrung auf der Autobahn 448 in Bochum zu.

Auf Höhe Bochum-Wiemelhausen (Anschluss Universitätsstraße) wird in der Nacht von Dienstag (14. März) auf Mittwoch (15. März) die Fahrbahn in Richtung Witten erneuert. Dafür wird die Strecke von 20 bis fünf Uhr am nächsten Tag gesperrt. Zudem ist die Auffahrt von der Universitätsstraße auf die A448 in Fahrtrichtung Witten gesperrt. Die Umleitung führt über Wasserstraße/Auf der Heide zum Opelring.

