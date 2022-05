A448 Bochum: Bauarbeiten im Tunnel Rombacher Hütte geplant

Bochum. Autobahn Westfalen plant Bauarbeiten am Tunnel Rombacher Hütte auf der A448. Im Tunnel ist zeitweise nur eine Spur frei, so heißt es weiter.

Am Tunnel Rombacher Hütte an der A488 zwischen Bochum-Eppendorf und Bochum-Weitmar soll eine Entwässerungsrinne repariert werden. Deswegen steht von Montag (9. Mai) ab 20 Uhr bis Mittwoch (11. Mai) um 24 Uhr dem Verkehr im Bereich des Tunnels in Fahrtrichtung Witten nur eine Fahrspur zur Verfügung.

A448: Einspurig im Tunnel Rombacher Hütte wegen Instandsetzungsarbeiten

Unter anderem soll an der Entwässerungsrinne Beton gegossen werden, der dann in der Folge aushärtet. Während der Aushärtungsphase sind in der Baustelle keine Arbeiten zu sehen, so die Autobahn Westfalen.

