Auf der A43 im Bochumer Norden werden am Freitag zwei Fahrspuren gesperrt.

Autobahn Westfalen A43 in Bochum: Wegen Reparaturen werden Fahrspuren gesperrt

Bochum Auf der A43 in Bochum wird eine Mittelleitplanke repariert. Kraftfahrer müssen mehrere Stunden lang mit nur einer Fahrspur auskommen.

Nach zahlreichen Reparatur- und Grünschnittarbeiten auf der A40 in Bochum in den vergangenen Wochen ist die Autobahn Westfalen GmbH nun auf der A43 aktiv. Es kommt zu Behinderungen.

In beiden Fahrtrichtungen wird auf der A43 in Bochum ein Fahrstreifen gesperrt

Am kommenden Freitag (5.2.) werden auf der A43 zwischen Bochum-Gerthe und Bochum-Riemke beschädigte Schutzplanken in der Mitte der Autobahn repariert. Deswegen steht dem Verkehr von 9 bis 12 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++