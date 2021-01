A43 bei Bochum: Sperrung und Bauarbeiten in Riemke geplant

Bochum. Auf der A43 bei Bochum stehen Bauarbeiten an. Deshalb ist am Donnerstagvormittag eine Spur, am Freitag und Samstag die Ausfahrt Riemke gesperrt.

Die Autobahn Westfalen plant Reparaturen auf der A43 in Bochum-Riemke. Am Donnerstag, 28. Januar, sollen Schutzplanken zwischen Bochum-Riemke und Bochum-Gerthe repariert werden. Deshalb ist in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur ein Fahrstreifen frei, so heißt es.

Schäden an der Fahrbahn werden in der Nacht von Freitag, 29. Januar, auf Samstag, 30. Januar, beseitigt. Deshalb ist in der Zeit von 20 bis 5 Uhr die Auffahrt Bochum-Riemke in Fahrtrichtung Münster gesperrt.

