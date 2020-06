A43-Ausbau: Einblick in die Planung für Bochumer und Herner

Bochum/Herne. In den Rathäusern Bochum und Herne liegen die Pläne für den Ausbau der A43 zwischen Riemke und Gerthe aus. Sie sind zudem online aufrufbar.

Bochumer und Herner können sich ab Montag (15. Juni) bis zum 14. Juli die Planfeststellungsunterlagen zum Ausbau der A43 zwischen Bochum-Riemke und -Gerthe ansehen. Auf den Unterlagen ist die aktuelle Planung für den sechsstreifigen Ausbau der A43 nördlich des Kreuzes Bochum zu sehen, teilt die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr mit.

Die Pläne können auf den Internet-Auftritten der Städte Bochum und Herne aufgerufen werden. Gleichzeitig liegen die Planunterlagen in Papierform in den Technischen Rathäusern Bochum (Hans-Böckler-Straße 19) und Herne (Langekampstraße 36) aus. In Bochum gelten dafür die üblichen Öffnungszeiten. In Herne muss aufgrund der Covid-19-Epidemie ein Termin unter Tel. 02323 /16-24 74 oder per E-Mail unter tiefbauamt@herne.de vereinbart werden. Um nicht notwendige direkte Kontakte zu vermeiden, bitten die Städte darum, nach Möglichkeit die Online-Variante zu nutzen.

Herner und Bochum können bei Bezirksregierung Einspruch erheben

Die Mitarbeiter des Landesbetriebs kommen auch persönlich in die beiden Rathäuser vorbei, in Bochum an den Donnerstagen, 2. Juli, von 8 bis 12 Uhr, und 9. Juli, von 13.30 bis 18 Uhr, sowie in Herne an den Donnerstagen, 2. Juli, von 13.30 bis 18 Uhr, und 9. Juli, von 8 bis 12.30 Uhr. Jeder Bürger hat das Recht, diese Unterlagen einzusehen und gegebenenfalls bis zwei Wochen nach Ablauf der Frist, also bis Dienstag, 28. Juli, bei der Bezirksregierung Arnsberg Einspruch zu erheben.