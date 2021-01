A43-Abfahrt in Bochum: Fahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Bochum Eine verletzte Autofahrerin und 20.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Abbiegeunfalls an einer A43-Abfahrt in Bochum.

Bei einem Abbiegeunfall an der Autobahnabfahrt zur A43 in Bochum ist eine Autofahrerin verletzt worden.

Laut Polizei fuhr am Dienstag (13.) gegen 15.30 Uhr eine 32-jährige Bochumerin mit ihrem Auto von der A43

(Fahrtrichtung Münster) an der Ausfahrt Bochum-Gerthe ab. Nach bisherigem

Kenntnisstand bog sie an der Ampel bei Grün nach links auf den Castroper Hellweg

in Richtung Castroper Straße ab.

Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Autos

Zeitgleich befuhr ein 67-jähriger Bochumer die rechte

Spur des Castroper Hellwegs in Richtung Gerthe. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leichte Verletzungen zuzog. Der Mann blieb unverletzt.

Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 20.000 Euro. Das Verkehrskommissariat klärt nun den genauen Unfallhergang.

