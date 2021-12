A40-Westkreuz in Bochum: Verbindung stundenlang gesperrt

Bochum/Wattenscheid. Am Bochumer Westkreuz der A40 wird am Donnerstag eine Verbindung gesperrt. Wegen Reinigung- und Grünschnittarbeiten.

Am Bochumer Westkreuz der A40 gibt es am Donnerstag (16.) Behinderungen. Die Autobahn GmbH reinigt weiterhin die Abläufe an der Fahrbahn und schneidet außerdem Bäume und Sträucher.

Diese alternativen Auffahrmöglichkeiten gibt es am Kreuz Bochum-West

Deswegen wird die Auffahrt von der Wattenscheider Straße auf die A40 in Fahrtrichtung Essen zwischen 9 und 15 Uhr gesperrt. Kraftfahrer können entweder auf die A40 in Fahrtrichtung Dortmund auffahren und an der nächsten Anschlussstelle wenden oder über die Bochumer Innenstadt zur A448 gelangen und dort in Fahrtrichtung Essen auffahren.

