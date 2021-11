Aus bislang ungeklärten Gründen prallte ein Autofahrer am frühen Sonntagmorgen gegen eine Zapfsäule an der Tankstelle an der A40 bei Bochum. Die vier Insassen des Wagens wurden schwer verletzt.

Bei einem schweren Unfall am Rande der A40 sind am frühen Sonntagmorgen vier Menschen schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr Bochum berichtet, ist um kurz vor 5 Uhr ein Autofahrer an der Tankstelle „Ruhrschnellweg“ in Höhe Wattenscheid gegen eine Zapfsäule geprallt. Die Ursache des Unfalls sei unklar, die Polizei habe dazu Ermittlungen aufgenommen.

Mit dem Auto gegen die Zapfsäule: Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Foto: Feuerwehr Bochum

Unfall an A40-Tankstelle: Vier Verletzte in Kliniken gebracht

Drei Insassen konnten den Feuerwehrangaben zufolge den Wagen selbstständig verlassen. Ein vierter Schwerverletzter sei von den Einsatzkräften aus dem Auto befreit worden. Alle Verletzten seien zunächst von Notärzten noch an der Unfallstelle versorgt worden und dann zur weiteren Behandlung in Kliniken gebracht worden.

Vorsorglich bereitete die Feuerwehr einen Schaumlöschangriff an der Shell-Tankstelle „Ruhrschnellweg“ vor. Mehrere Dutzend Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: Feuerwehr Bochum

Bilder vom Unfallort zeigen große Zerstörung an der Zapfsäule und lassen auf eine große Wucht des Aufpralls schließen. Die Feuerwehr habe vorsorglich einen Schaumlöschangriff vorbereitet. 49 Einsatzkräfte waren vor Ort. Um 6.15 Uhr sei der Einsatz beendet worden, hieß es. (red)

