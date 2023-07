Bochum: Sperrungen auf der Unistraße – das ist der Grund

Bochum. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich an der Universitätsstraße nahe der Bochumer Innenstadt auf Sperrungen einstellen. Das ist der Grund.

Der Bauarbeiter hält die schwere Maschine im Schatten des Exzenterhauses fest in der Hand. Es knirscht und kracht. Der abgeschliffene Asphalt wirft eine kleine Staubwolke in die Luft.

Wo normalerweise Tausende Autos täglich herfahren, sorgen seit Montag grell-gelbe Absperrungen für „Ruhe“. Die Universitätsstraße nahe der Bochumer Innenstadt ist zwischen der Oskar-Hoffmann-Straße und der Brücke Waldring noch bis Sonntag stadtauswärts gesperrt.

Die Stadt saniert dort die Fahrbahndecke, in der kommenden Woche ist die Fahrbahn in Richtung der Innenstadt an der Reihe. 300.000 Euro sollen die Bauarbeiten kosten. Die sind nach Angaben der Stadt im Übrigen absichtlich in die Sommerferien gelegt, weil dann weniger Verkehr ist und somit weniger Stau erwartet wird. Und tatsächlich: Größere Staus scheint es (bisher) rund um die Baustelle und auf ihren Umleitungen nicht gegeben zu haben.

Busse fahren Haltestelle nicht an – Friederikastraße wird zur Sackgasse

Wichtig: Die Straßen Friederikastraße, An der Schalwiese und Brunsteinstraße sind während der Sanierungen eine Sackgasse. Die Bogestra weist außerdem darauf hin, dass die Haltestelle Knepperstraße an der Friederikastraße während der kompletten Bauzeit – also bis zum 30. Juli – nicht von Bussen angefahren wird. Wer zum Arbeitsamt/Jobcenter, dem Thürmersaal, dem Folkwang-Theaterzentrum, der Volksbank oder der IKK möchte, der muss in der Woche bis Sonntag, 24. Juli, den Umweg über die Friederikastraße nehmen.

Lesen Sie hier mehr zur Geschichte der Universitätsstraße!

Dort in der Nähe parken momentan noch die schweren Maschinen, die für die Sanierung der Fahrbahndecke benötigt werden. Eine Kehrmaschine bereitet die Fahrbahn für den nächsten Bauabschnitt vor. Die erste Schicht ist schon „ab“. Der Zeitplan ist streng, könne sich bei schlechtem Wetter allerdings auch noch verzögern, wie es von der Stadt heißt.

Stadt bittet Anwohner um Verständnis für Lärm und Staub und Verkehrsbehinderungen

Wenn die Bauarbeiten auf der Universitätsstraße ab Montag, 24. Juli, auf die andere Straßenseite wechseln, dann ist die Strecke stadteinwärts, also in Richtung Innenstadt gesperrt. „Um die Überlastung auf nur einer Umleitungsstrecke zu vermeiden, werden zwei Umleitungen eingerichtet“, so heißt es von der Stadt.

In einem Info-Schreiben an die Anwohnerinnen und Anwohner bittet die Stadt um Verständnis für gelegentliche Lärm- und Staubbelästigungen. Außerdem könne der Verkehr kurzfristig durch Baufahrzeuge behindert werden.

Sanierungsarbeiten auf der Universitätsstraße in Bochum. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

„Es wird alles getan, um Sie so wenig wie möglich durch die Bauarbeiten zu beeinträchtigen“, so heißt es in dem Schreiben. Im Notfall sei es Fahrzeugen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie der Polizei im Einsatzfall jederzeitmöglich, die gesperrten Bereiche anzufahren.

Im Frühjahr bereits hatten Sanierung und die Arbeiten an der Brücke Universitätsstraße über die A 448 für Ungemach gesorgt. Damals war es vermehrt zu Staus und Verkehrsbehinderungen gekommen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum