Einen Unfall verursachte ein 35-Jähriger aus Dorsten am Sonntagmittag auf der A40. Er und sein zwölfjähriger Sohn blieben nach Polizeiangaben aber "augenscheinlich unverletzt".

Polizei A40: Pkw kracht in Beton-Wand - Vater und Sohn unverletzt

Bochum Glück im Unglück hatte ein Autofahrer, als er auf der A40 mit seinem Dodge in eine Beton-Schutzwand krachte Er und sein Sohn blieben unverletzt.

Mit dem Schrecken und einem vermutlich teuren Blechschaden kam am Sonntag auf der Autobahn 40 ein Pkw-Fahrer (35) aus Dorsten davon. Er und sein zwölfjähriger Sohn blieben unverletzt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

35-Jähriger kracht mit seinem Dodge auf der A40 in Beton-Schutzwand

Der 35-Jährige war am Sonntag (3.) um 13.18 Uhr mit seinem Dodge Challenger in Fahrtrichtung Dortmund unterwegs. Laut Polizei verlor er bei einem Wechsel des Fahrstreifens kurz vor der Abfahrt Wattenscheid-West die Kontrolle über das PS-starke Fahrzeug. Der weinrote SRT krachte in die mittlere Beton-Schutzwand.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Bochum verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Fahrer und Beifahrer blieben aber "augenscheinlich unverletzt", sagte ein Sprecher der Polizei Dortmund auf Anfrage. Vorsorglich wurden Vater und Sohn aber in ein Essener Krankenhaus gebracht, um nicht auf den ersten Blick sichtbare Verletzungen oder Schleudertraumata auszuschließen.

Mehr Nachrichten aus Bochum gibt es hier.