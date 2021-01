Wegen Baumschnitts wird am Donnerstag (14.) wird die A40-Ausfahrt Bochum-Wattenscheid für einige Stunden gesperrt. Aber nur in Richtung Dortmund.

Autobahn A40 in Wattenscheid: Ausfahrten wegen Gehölzarbeit gesperrt

Bochum Wegen Gehölzarbeiten werden an der A40 Abfahrten in Bochum-Wattenscheid kurz gesperrt. Bäume und Sträucher werden zurückgeschnitten.

Weil Bäume und Sträucher geschnitten werden, wird am Donnerstag (14. Januar) die Ausfahrt Bochum-Wattenscheid in Fahrtrichtung Dortmund von 8.30 bis 12 Uhr gesperrt.

In Gegenrichtung (nach Essen) ist aus dem gleichen Grund die Ausfahrt Wattenscheid-West am Mittwoch (13.) bis 14.30 Uhr gesperrt. Auch dort werden Bäume aus Sicherheitsgründen zurückgeschnitten.

Ab März darf nicht mehr zurückgeschnitten werden

Noch bis Ende Februar muss die neue "Autobahn Westfalen GmbH" (früher war Straßen-NRW dafür verantwortlich) solche Gehölzarbeiten erledigen, weil danach die Schutzzeit für brütende Vögel beginnt. Deshalb wird es in den nächsten Wochen noch weitere kurzzeitige Sperrungen an der A40 in Bochum geben. Sie werden kurz vorher bekannt gegeben.

