A40 in Bochum: Weitere Sperrungen wegen Gehölzarbeiten

Gehölzarbeiten an der A40 in Bochum, hier eine Archivaufnahme vom Februar 2021.

Bochum. Wegen Gehölzarbeiten wird der Verkehr auf der A40 in Bochum behindert. Die Einschränkungen dauert vier Tage lang.

Auf der A40 werden wieder Gehölzarbeiten erledigt. Deshalb wird der Verkehr zwischen Montag (11.10.) und Donnerstag (14.10.) vorübergehend behindert.

Laut Autobahn GmbH wird am Montag und am Dienstag von 8 bis 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Bochum-Werne und dem Autobahnkreuz Bochum in Fahrtrichtung Essen gearbeitet. In diesem Bereich kommt es zu Verkürzungen der Auf- und Ausfahrten, die jedoch jederzeit geöffnet bleiben.

Abfahrt von der A40 auf die A43 wird stundenlang gesperrt

Am Dienstag (12.10.) ist die Auffahrt Bochum-Hamme in Fahrtrichtung Essen von 8 bis 15 Uhr gesperrt. Zudem wird in derselben Zeit zwischen Bochum-Hamme und dem Autobahndreieck Bochum-West nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Am Mittwoch und Donnerstag ist im Autobahnkreuz Bochum in Fahrtrichtung Essen jeweils von 8 bis 15 Uhr die Auffahrt von der A40 auf die A43 gesperrt. Eine Umleitung ist mit einer Roten-Punkt-Beschilderung eingerichtet.

