A40 in Bochum: Sperrung nach Pkw-Brand wieder aufgehoben

Am Tunnel Grumme der A40 ist am Samstagvormittag ein Pkw in Flammen aufgegangen. Wegen des Feuerwehreinsatzes war die A40 in Richtung Essen zeitweise auch komplett gesperrt.

Mittlerweile ist die Sperrung zwischen Stadion und Zentrum wieder aufgehoben, aktuell ist aber noch der rechte Fahrstreifen blockiert. Näheres zu dem Einsatz, auch ob Menschen verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. (red)