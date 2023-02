A40 in Bochum: Auffahrt Hamme nach Lkw-Panne gesperrt

Die Kreuzung von Dorstener Straße und A40: Am Montagmorgen musste die Auffahrt Bochum-Hamme in Richtung Essen nach einer Lkw-Panne auf der Autobahn gesperrt werden.

Bochum-Hamme. Ein Reifenplatzer eines Lkw sorgt am Montagmorgen für Behinderungen auf und an der A40. Die Auffahrt Hamme in Richtung Essen ist gesperrt.

Geduldsprobe für Auto-Pendler auf der A40 von Bochum Richtung Essen am Montagmorgen: Nach einer Lkw-Panne in Höhe Bochum-Hamme gab es am frühen Morgen längeren Stau. Die Auffahrt Hamme in Richtung Essen wurde gesperrt – und ist es auch um kurz vor 9 Uhr noch.

Das ist passiert: Um kurz nach 5 Uhr sei einem Lkw auf der A40 ein Reifen geplatzt, teilt die Autobahnpolizei mit. Zwei Autos seien über Reifenteile gefahren, dadurch leicht beschädigt worden. Verletzt worden sei aber niemand.

A40 bei Bochum-Hamme: Lkw wartet auf Pannenhilfe

Der liegengebliebene Lkw aber behinderte für mehrere Stunden den Verkehr. Er wartete auch nach 7 Uhr noch auf eine Reifenfirma, die die Panne beheben sollte. Der rechte Fahrstreifen sei nicht befahrbar, so die Autobahnpolizei. Der Verkehr konnte aber auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeifahren.

Wie lange die Arbeiten am Lkw noch dauern und wie lange die Sperrung der Anschlussstelle Hamme noch andauern, dazu konnte die Polizei-Leitstelle gegen 7.20 Uhr keine Prognose abgeben.

