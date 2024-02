Feuerwehr A40 in Bochum: Schulbus qualmt – erneuter Feuerwehreinsatz

Bochum Eine Woche nach dem Brand eines Schulbusses auf der A40 in Bochum gibt es den nächsten Zwischenfall. 25 Kinder brauchten schnelle Hilfe.

Mehrere Anrufe gingen am Donnerstag gegen 8.20 Uhr bei der Leitstelle der Feuerwehr Bochum ein, die einen brennenden Schulbus auf der A 40 in Fahrtrichtung Dortmund, kurz hinter dem Autobahndreieck Bochum-West, meldeten.

Schulkinder auf der A40 in Bochum in Sicherheit

Daraufhin sendete die Bochumer Leitstelle umgehend mehrere Rettungswagen zur Einsatzstelle. Als die ersten Kräfte eintrafen, war der Bus laut Feuerwehr bereits geräumt. „25 Schulkinder wurden während der weiteren Erkundung in den Hilfeleistungslöschfahrzeugen in Sicherheit gebracht“, so Feuerwehrsprecher Jörg Stange.

Glücklicherweise brannte der Schulbus nicht, sondern hatte laut Feuerwehr einen technischen Defekt, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam. Die Schulkinder konnten laut Feuerwehr durch einen Ersatzbus des Unternehmens kurze Zeit später ihre Fahrt fortsetzen, ein weiteres Eingreifen durch die Feuerwehrleute sei nicht notwendig gewesen.

Ein Schulbus brannte Anfang Februar auf der A40

Einen ähnlichen Fall gab es kürzlich: Am 1. Februar gegen 8.50 Uhr brannte ein Bus auf der A40, kurz vor dem Kreuz Bochum-West in Fahrtrichtung Essen. Menschen waren glücklicherweise nicht im Bus; der Fahrer blieb unverletzt. Gegen 10.30 Uhr war der vollständig ausgebrannte Bus dann gelöscht.

