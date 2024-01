A448 in Bochum: Tunnel wird zwei Nächte lang gesperrt

Bochum. In einem Autobahnhtunnel in Bochum steht die jährliche Hauptprüfung an. Zu diesen Zeiten sind die Zufahrten abgeriegelt.

Der Tunnel Rombacher Hütte auf der A448 zwischen Eppendorf und Weitmar in Bochum wird zwei Nächte lang gesperrt. Grund ist die turnusmäßige Hauptprüfung, wie die Autobahn GmbH mitteilt.

In der Nacht von Montag (29.1.) zu Dienstag (30.1.) wird der Tunnel von 20 bis 5 Uhr in Fahrtrichtung Essen gesperrt. In der Nacht von Dienstag (30.1.) zu Mittwoch (31.1.) folgt im selben Zeitraum die Vollsperrung in Fahrtrichtung Witten.

Dies sind die Umleitungen

Die großräumige Umleitung führt über die A43 und die A40. Der Stadtverkehr wird über die Bedarfsumleitungen U5 beziehungsweise U90 umgeleitet.

