A 448: Nächtliche Sperrung der Anschlussstelle Bochum-Süd

Gearbeitet wird in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf der A 448 in Höhe der Anschlussstelle Bochum-Süd (Archivbild).

Bochum. Autobahn Westfalen repariert Schäden auf der A 448 in Höhe Bochum-Süd. Daher ist von Dienstag auf Mittwoch die Anschlussstelle gesperrt.

Die Niederlassung Westfalen der Autobahn GmbH repariert Fahrbahnschäden auf der A 448 in Höhe Bochum-Süd.

A 448 in Bochum-Süd von Dienstag auf Mittwoch gesperrt

Deswegen ist die Anschlussstelle in der Nacht von Dienstag, 21. Februar, auf auf Mittwoch, 22. Februar, von 18 bis 6 Uhr in Fahrtrichtung Essen gesperrt. Autofahrer sollten die benachbarten Anschlussstellen als Umleitung nutzen.

Im selben Zeitraum ist auf der A 448 in Höhe Bochum-Süd nur ein Fahrstreifen frei. In der folgenden Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 23. Februar, steht dem Verkehr zwischen Bochum-Weitmar und Bochum-Süd in Fahrtrichtung Witten von 18 bis 6 Uhr ebenfalls nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstellen sind nach Auskunft von Autobahn Westfalen von der Sperrung nicht betroffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum