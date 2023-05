A448 in Bochum: Zwei Baustellen sorgen für Einschränkungen

Bochum. Zwei Baustellen an der A448 in Bochum sorgen für Einschränkungen. Betroffen sind die Universitätsstraße und Königsallee Wie lange gesperrt ist.

Auf Autofahrer kommen wieder Einschränkungen rund um die A 448 im Bochumer Süden zu. Betroffen sind diesmal zwei Stellen.

Wie Autobahnen Westfalen mitteilt, wird die Verbindung der Universitätsstraße an die Autobahn neu gebaut und deshalb die Ab- und Auffahrt an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Dortmund ab dem 24. Mai bis voraussichtlich Ende August gesperrt. Die Arbeiten passieren im Zuge des Südseiten-Ausbaus auf der A 448 im Bereich der Anschlussstelle Bochum-Wiemelhausen. Eine Umleitung mit dem Roten Punkt ist eingerichtet und führt über den Opelring.

An der Königsallee in Bochum wird auch gearbeitet

Das sind aber nicht die einzigen Maßnahmen: In der Pfingstwoche (30. Mai bis voraussichtlich 4. Juni) führt die Stadt abschließende Arbeiten an der Königsallee durch. In dem Zeitraum kommt man über die Königsallee nicht in die Innenstadt. Da die Umleitung über die Markstraße, A448 und Universitätsstraße führt, kann es dort zu weiteren Einschränkungen kommen. Der Bereich der A448 im Bochumer Süden sollte möglichst großräumig umfahren werden.

Laut Autobahnen Westfalen werden in dieser Zeit bei Bochum-Wiemelhausen unaufschiebbare Kampfmittelsondierungen durchgeführt. Deswegen sei eine Verlegung der Arbeiten nicht möglich.

