Einsatz für die Polizei in Bochum: Die A 448 ist in beiden Richtungen nach starken Regenfällen voll gesperrt.

Sperrung A 448 in Bochum gesperrt: Regenwasser sammelt sich in Senke

Bochum. Die A 448 in Bochum ist in beiden Richtungen komplett gesperrt. Noch bis zum Vormittag wird hier die Fahrbahn nach starken Regenfällen gereinigt.

Die A 448 in Bochum ist zwischen Bochum-Altenbochum und Bochum-Wiemelhausen seit Montagmorgen in beiden Richtungen gesperrt. Nach starken Regenfällen hat sich hier in einer Senke Wasser gesammelt.

A 448 in Bochum: Sperrung soll bis zum Vormittag andauern

In der Nacht wurde Wasser abgepumpt, die anhaltenden Regenfälle allerdings erschwerten die Arbeit. So bleibt die Fahrbahn auch am Montagmorgen noch gesperrt. Die Sperrung soll wohl bis zum Vormittag andauern. (ck)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum