A 448 bei Bochum: Unbekannter wirft Gegenstand von Brücke

Ein Unbekannter hat am Montag von einer Brücke über die A 448 bei Bochum einen unbekannten Gegenstand geworfen. Ein Auto wurde getroffen.

Bochum. Ein Unbekannter hat am Montag von einer Brücke über die A 448 einen Gegenstand geworfen. Dieser traf ein Auto. Die Polizei Bochum sucht Zeugen.

Ein dunkel gekleideter Unbekannter hat nach Polizeiangaben am Montagnachmittag einen Gegenstand von einer Brücke (Heusnerstraße) über die A 448 in Bochum-Weitmar geworfen. Der nicht näher benannte Gegenstand traf das Auto einer 42-Jährigen in Höhe der Ausfahrt Stahlhausen.

An der Windschutzscheibe sei dadurch Glas abgeplatzt, außerdem habe die Scheibe einen langen Kratzer bekommen, so die Polizei. Die Fahrerin sei nicht verletzt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise: 0234/909 52 64.

