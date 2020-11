Zwar fährt die Linie 310 schon über das neue Stück an der Hauptstraße. Doch Restarbeiten machen eine Sperrung der A 44-Auffahrt in Richtung Dortmund von Sonntag, 8. November, bis zum 23. Dezember erforderlich.

Verkehr A 44-Auffahrt in Bochum muss für Wochen gesperrt werden

Bochum. Wegen Restarbeiten an der neuen Straßenbahntrasse muss eine A 44-Auffahrt in Langendreer gesperrt werden. Auch auf der A 40 gibt es Behinderungen

Am Wochenende starten die restlichen Bauarbeiten rund um die Verlängerung der Linie 310 im Bereich der A 44. Daher wird am Sonntag (8.) im Laufe des Tages die Auffahrt auf die A 44 in Fahrtrichtung Dortmund von der Hauptstraße kommend gesperrt. Die Sperrung besteht voraussichtlich bis zum 23. Dezember, wie die Bogestra mitteilt. Eine Umleitung über die Baroper Straße und die Universitätsstraße bis zum Kreuz Bochum/ Witten ist ausgeschildert.

+++ Sie wollen keine Informationen in Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++

Behinderungen drohen auch auf der A 40

Straßen-NRW repariert in den drei Nächten von Montagabend (9.) bis Donnerstagmorgen (12.) jeweils von 20 bis 5 Uhr auf der A 40 in Fahrtrichtung Essen Fahrbahnschäden in Höhe der A 40-Anschlussstelle Wattenscheid-West. Dann ist dort nur ein Fahrstreifen frei und das Tempo auf 60 km/h begrenzt. Im Laufe der Arbeiten ist unter anderem Montagnacht (9./10.) die Auffahrt Wattenscheid-West gesperrt. Die Ausfahrt Wattenscheid-West ist zeitweise verkürzt, ebenfalls die Auffahrt Wattenscheid. Dienstagnacht (10./11.) ist die gesamte Anschlussstelle Wattenscheid-West gesperrt.

Weitere Berichte aus Bochum lesen Sie hier