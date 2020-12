Die Auffahrt zur A44 im Bereich Witten-Zentrum in Richtung Dortmund ist seit Anfang November gesperrt. Hier wird die neue Straßenbahnlinie 310 gebaut.

Verkehr A 44: Auffahrt in Bochum-Langendreer soll wieder öffnen

Bochum-Langendreer/Witten. Gute Nachricht für viele Autofahrer: Noch vor Weihnachten soll die A44-Auffahrt Witten-Zentrum in Richtung Dortmund wieder befahrbar sein.

Das ist eine gute Nachricht für viele Autofahrer auch in Bochum-Langendreer: Die Auffahrt zur Autobahn A 44 Witten-Zentrum, die im Zuge des Ausbaus der Straßenbahnlinie 310 gesperrt worden war, soll noch vor Weihnachten wieder geöffnet werden.

„Die Arbeiten sind soweit fortgeschritten, dass die Auffahrt in Fahrtrichtung Dortmund spätestens am kommenden Montag, 21. Dezember, gegen Mittag wieder befahrbar ist“, so teilt es die Bogestra mit.

Die Sperrung war nötig geworden, weil die restlichen Bauarbeiten der Linie 310 hier entlang laufen. Bereits seit Anfang November mussten die Autofahrer deswegen teils nervige Umwege in Kauf nehmen – und nicht jeder hielt sich an die Sperrung und fuhr verbotswidrig trotzdem auf die Autobahn.

Komplett abgeschlossen sind die Arbeiten indes noch nicht: „Die Umlegung des Verkehrs in Fahrtrichtung Witten auf der Hauptstraße und Bochumer Straße zwischen Baroper Straße und dem Bauende in Witten ist für Ende Januar vorgesehen“, so Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann. Der Ein- und Ausfahrtsbereich Papenholz bleibt ebenfalls noch gesperrt.

Voraussichtlich Ende Januar soll die Haltestelle Papenholz der Linien 309 und 310 in Betrieb genommen werden. (sw)

