A 40 wird zwischen Dortmund und Bochum gesperrt

Gesperrt wird die A 40 am kommenden Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund. (Symbolbild)

Bochum. Die A 40 muss am Wochenende in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt werden. Der Verkehr wird über innerstädtische Bochumer Straßen umgeleitet.

Die A 40 in Fahrtrichtung Dortmund wird in der Nacht von Samstag (29. Juli) ab 21 Uhr bis Sonntag (30.) um 7 Uhr zwischen Bochum-Werne und Lütgendortmund voll gesperrt. Der Grund, so „Autobahn Westfalen“, ist die Reparatur einer Schilderbrücke.

Umleitung über „roten Punkt“ ausgeschildert

Bereits am vergangenen Wochenende wurde die andere „Hälfte“ dieser Schilderbrücke in Fahrtrichtung Essen zwischen Dortmund-Lütgendortmund und Bochum-Werne instandgesetzt. Die Umleitung führt erneut mit dem Roten Punkt über das innerstädtische Netz.

