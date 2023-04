Rettungskräfte aus Bochum brachten die Insassen der drei beteiligten Fahrzeuge in Krankenhäuser.

Verkehrsunfall A 40-Unfall in Bochum: Drei Verletzte bei Unfall am Stauende

Bochum-Wattenscheid. An einem Stauende auf der A 40 in Bochum gab es zwei Auffahrunfälle. Drei Menschen wurden verletzt. Es gab eine Vollsperrung.

Bei einem Unfall am Stauende auf der A 40 in Bochum-Wattenscheid sind am Mittwochabend drei Menschen leicht verletzt worden.

Wie die Autobahnpolizei auf Anfrage mitteilt, war um 19.38 Uhr in Höhe Bochum-Leithe, kurz vor der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen, der Fahrer (66) eines Ford Kombis auf einen Kastenwagen aus Tschechien aufgefahren. Darin saß ein 53-jährige Tscheche. Danach fuhr eine 20-jährige Essenerin von hinten auf den Ford auf.

Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Alle drei wurden leicht verletzt und ins Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Alle drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Essen wurden bis 20.15 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über Wattenscheid-West abgeleitet. Danach wurde eine Fahrspur wieder freigegeben, ab 21.24 Uhr wieder alle drei.

Bereits am Mittwochmorgen hatte es auf der A 40 in Bochum-Werne ein Stauende-Unfall mit drei Leichtverletzten gegeben.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum