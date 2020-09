Der A 40-Tunnel Bochum-Grumme wird zwischen dem 24. und 26. September nachts gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet, so Straßen.NRW.

A 40 A 40-Tunnel in Bochum-Grumme: Sperrung für zwei Nächte

Bauarbeiten auf der A 40: Im Tunnel Bochum-Grumme zwischen den Anschlussstellen Bochum-Harpen und Bochum-Stadion finden Bauarbeiten statt, die zu Sperrungen führen, teilt Straßen.NRW mit.

Nacht zu Samstag (26. September): A 40-Tunnel in Bochum komplett gesperrt

In der Nacht zu Freitag (24. auf den 25. September) wird der rechte Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen zwischen 21 und 5 Uhr gesperrt. Ab Freitag (25. September) 21 Uhr und bis Samstag (26. September) wird der Tunnel komplett gesperrt. Umleitungen werden eingerichtet, so Straßen.NRW.

Die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm will die gesamte Tunneltechnik sowie die Selbstrettungseinrichtungen prüfen und warten.