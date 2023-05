A 40: Sperrung bei Bochum-Zentrum wegen Grünschnittarbeiten

Bochum. Die Anschlussstelle Bochum-Zentrum der A 40 wird zeitweise gesperrt. Am Mittwoch (24. Mai) müssen sich Autofahrer auf Einschränkungen einstellen.

Für Autofahrer kommt es in Bochum auf der A 40 erneut zu Einschränkungen. Am Mittwoch, den 24. Mai, zwischen 9 und 13 Uhr komme es in der Anschlussstelle Bochum-Zentrum in der Auf- und Abfahrt in Fahrtrichtung Essen zu Sperrungen. Das teilt Autobahn Westfalen mit.

Grund seien Grünschnittarbeiten, die Autobahn Westfalen vornimmt. Der Verkehr solle auf die umliegenden Anschlussstellen ausweichen.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum