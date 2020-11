A 40: Porsche überschlägt sich und landet im Graben

Bochum. Ein 22-Jähriger verlor am Sonntag auf der A 40 die Kontrolle über seinen Porsche. Das Auto überschlug sich. Fahrer und Beifahrer wurden verletzt.

Verletzt wurden am Sonntagabend gegen 21.40 Uhr bei einem Unfall auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Dortmund ein Autofahrer aus Essen (22) und sein Beifahrer aus Gelsenkirchen (21). Der 22-Jährige verlor nach Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen Gelsenkirchen-Süd und Wattenscheid West in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Porschefahrer überschlägt sich auf der A 40

Wie die Polizei berichtet, brach das Heck des Sportwagens auf nasser Fahrbahn aus. Der Porsche geriet ins Schleudern und überschlug sich. Dabei walzte er eine Schutzplanke nieder, ehe er dahinter am rechten Straßenrand zum Stehen kam.

Fahrer und Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer, sie wurden nach notärztlicher Behandlung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht laut Polizei aber nicht.

Polizei spricht mit Zeugen und ermittelt Ursache des Unfalls

Das Fahrzeug wurde mit einem Kran geborgen und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Im Unfallbereich kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen, da das Trümmerfeld gesäubert werden musste.

Zur Unfallursache gibt es bislang keine Aussagen der Polizei. Ein Zeuge machte aber Angaben zu dem Geschehen. Der Einsatz der Polizei war um 23 Uhr beendet. Die Ermittlungen dauern an.

